24 november 1991, 8 oktober 2000 en 13 juni 2004: Vlaanderen kende al drie zwarte zondagen

Al van bij de eerste resultaten lijkt zich een trend af te tekenen van deze verkiezingen. Het heeft er alle schijn van dat 26 mei 2019 de geschiedenis ingaat als een zwarte zondag. De vierde al.

Op zondag 24 november 1991 rond tien uur ’s avonds stond Antwerpen op zijn kop. Het Vlaams Blok met kopmannen Filip Dewinter en Gerolf Annemans gaven bij de federale verkiezingen alle andere partijen een dreun. De partij werd de grootste in Antwerpen, en in de rest van Vlaanderen scoorde ze ook aardig. In vergelijking met vier jaar eerder sprong het Vlaams Blok van 2 naar 12 zetels in de Kamer, in de Senaat van 1 naar 5. Dat had niemand zien aankomen.

KAART. Bekijk hier hoe Vlaanderen van 1977 tot de vorige verkiezingen stemde

Wetstraatwatchers hadden er maar één term voor: Zwarte Zondag. In de nasleep van dat nieuwe fenomeen riep toenmalig Agalev-boegbeeld Jos Geysels de democratische partijen op om nooit met het Vlaams Blok in zee te gaan. Het cordon sanitaire was het rechtstreeks gevolg van die eerste zwarte zondag.

Veroordeeld en nieuwe naam

De volgende paar verkiezingen scoorde het Vlaams Blok ook nog aardig, maar die eerste grote slag van 1991 evenaarden ze niet. Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000. In Antwerpen haalde de partij weer uit. Meer dan een kwart van alle stemmen gingen er naar het Vlaams Blok. De tweede zwarte zondag was een feit.

Een jonge Filip De Winter in 1991 bij het bekendmaken van de uitslagen. Het was de eerste zogenaamde ‘zwarte zondag’

In de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen van 13 juni 2004 stonden de sterren voor het Vlaams Blok niet gunstig. Eind april van dat jaar was de partij veroordeeld wegens racisme. De partijtop broedde op een nieuwe partijnaam, maar wachtte daarmee tot na de verkiezingen van juni. Die wonnen ze, alweer. Het Vlaams Blok haalde een monsterscore van 24,2 procent en werd de grootse fractie in het Vlaams Parlement met 32 zetels. Een klein half jaar later, op 14 november hief het Vlaams Blok zichzelf op en vervelde het tot Vlaams Belang.

Zwarte zondag voor Vlaams Belang zelf.

De naamsverandering deed de partij weinig deugd. De verkiezingen die volgden boerden ze elke keer een beetje meer achteruit, onder meer door de opkomst van N-VA. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 spraken veel waarnemers van een zwarte zondag voor Vlaams Belang zelf. Overal werd de partij weggewalst de N-VA.

Onder leiding van de nieuwe, jonge partijvoorzitter Tom Van Grieken lijkt Vlaams Belang een nieuwe adem te hebben gevonden. Uit de bijzonder onvolledige uitslagen van de federale en Vlaamse verkiezingen van vandaag, heeft het er alle schijn van dat de partij een nieuwe zwarte zondag kan bijschrijven in zijn geschiedenis.