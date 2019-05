Nieuwe zwarte zondag in de maak: Vlaams Belang overal fors vooruit, regeringspartijen en vooral N-VA afgestraft

De eerste resultaten laten een duidelijk tendens zien. Vlaams Belang gaat overal fors vooruit, de centrumrechtse regeringspartijen staan op verlies, met N-VA op kop. De aangekondigde groene golf blijft uit. De winst voor Groen is minimaal.

“Beter een goede start dan een slechte start.” Meer wilde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken voorlopig niet zeggen over de eerste binnenlopende resultaten. Maar als de resultaten zich verder doorzetten zoals nu het geval is, dan wordt hij vanavond de grote overwinnaar van deze verkiezingen. Bij ongeveer 600 (van de 6.724) stembureaus geteld, komt zijn partij op een uitslag van ongeveer twintig procent. Dat is meer dan een verdubbeling van de score van vijf jaar gelden.

N-VA blijft volgens deze eerste resultaten de grootste partij, maar verliest fors, met een verlies van ongeveer 5 procent. In sommige gemeenten is dat zelfs meer dan tien procent. Daardoor lijkt ze onder de grens van 30 procent, die voorzitter Bart De Wever voorop had gesteld, te zakken. Ook de andere regeringspartijen staan op verlies. Het ziet ernaar dat vooral ook CD&V forse klappen krijgt. Dat geldt in mindere mate ook voor Open VLD, al is dat voorlopig minder uitgesproken.

Van alle oppositiepartijen is Vlaams Belang de enige die daarvan profiteert. SP.A gaat achteruit, en nog meer opvallend: Groen gaat nauwelijks vooruit. De partij zat in een enorme positieve flow, maar de partij lijkt te vroeg hebben gepiekt. Winst zit er wel in, maar die is voorlopig nog lager dan in de meest pessimistische peiling van de voorbije maanden. Groen-voorzitster Meyrem Almaci wil voorlopig niet reageren.

Dries Van Langenhove rond 10 procent

Als we naar de provinciale verschillen kijken, dan valt in West-Vlaanderen op dat N-VA en CD&V even hard in de klappen delen, ten nadele van Vlaams Belang. Pijnlijk voor CD&V in de provincie van boegbeeld Hilde Crevits. In Vlaams-Brabant, waar Theo Francken de N-VA-lijst trekt, kan N-VA de schade nog enigszins beperken, en valt ook een iets grotere winst voor Groen op - de partij haalde onder meer in Leuven een goede score. Open VLD gaat daar met Maggie De Block sterker achteruit. Vlaams Belang gaat er met Dries Van Langenhove op vooruit, maar blijft voorlopig rond de tien procent hangen.

In Limburg delen alle traditionele partijen in het verlies van de doorbraak van Vlaams Belang.

De provincie Antwerpen is atypisch. Die provincie kleurt nog steeds heel sterk geel, ondanks de winst van Vlaams Belang. N-VA kan er het verlies beperken. En nog opvallender in deze provincie: de partij Groen lijkt er zelfs op achteruit te gaan, terwijl nochtans haar twee boegbeelden hier de lijsten trokken, Meyrem Almaci en Kristof Calvo.