Dieumerci Mbokani zorgt voor Europees ticket… en neemt afscheid: “Dit is mijn laatste match voor Antwerp”

Straf nieuws vanop de Bosuil: Dieumerci Mbokani, die zich zondagnamiddag nog tot de grote held kroonde met twee aartsbelangrijke doelpunten tegen Charleroi, gaf na afloop toe dat het ging om zijn laatste wapenfeit. “Dit is mijn laatste match voor Antwerp”, verklaarde de 33-jarige topschutter.

De eerste reactie van de matchwinnaar: “Vandaag begonnen we slecht, twee doelpunten tegen. Maar we hebben goed gereageerd voor de rust”, zei Mbokani aan Play Sports. “We wisten dat Charleroi niet simpel zou worden, maar we winnen en dat maakt ons natuurlijk blij. Het belangrijkste was deze match winnen om zo Europees te spelen. We verdienen dit, na zo’n goed seizoen.”

Maar… “Op dit moment voel ik me 100%. Het was een belangrijke goal. Ik weet niet of ik dit nu mag zeggen, maar dit is mijn laatste match voor Antwerp”, aldus Mbokani. Het ziet er dus naar uit dat Antwerp het zónder hem zal moeten stellen in de voorrondes van de Europa League en deze zomer moet uitkijken naar een nieuwe topschutter.