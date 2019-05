Negen uur slapen is even slecht voor je geheugen als vijf uur slapen

Een opvallend onderzoek, dat vooral bij de ouders van tieners misschien wel zal blijven hangen: lang slapen heeft een negatief effect op je geheugen. Dat concluderen onderzoekers van University College in Londen (UCL).

De onderzoekers speelden een spelletje memory met liefst 400.000 proefpersonen. Ze moesten zes omgekeerde paren kunnen aanduiden die ze even voordien omgekeerd hadden zien liggen. In vergelijking met wie 7 uur sliep, presteerden proefpersonen die 9 uur hadden geslapen even slecht als zij die amper 5 uur onder de wol hadden gelegen.

De experten denken dat langer slapen leidt tot slechtere slaapkwaliteit, waardoor sommige delen van de hersenen minder goed met elkaar kunnen communiceren. En dat zorgt dan weer voor cognitieve stoornissen. Volgens dokter Victoria Garfield, die meewerkte aan de studie, is het niet nieuw dat weinig slaap slecht is voor het geheugen, maar de nieuwe conclusie noemt ze toch vrij “ongewoon”.

