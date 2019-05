Vermiste yogalerares na 16 dagen “uitgehongerd maar levend” teruggevonden in oerwoud

Een 35-jarige yogalerares en fysiotherapeut is vrijdag na meer dan twee weken sinds ze als vermist werd opgegeven, teruggevonden in het oerwoud op Hawaï. Amanda Eller verdween spoorloos tijdens een trektocht door de jungle, waarna een grootscheepse zoekactie op touw werd gezet. De jonge vrouw werd uiteindelijk teruggevonden door reddingswerkers in een helikopter. Ze lag aan de rand van een riviertje, uitgehongerd, verbrand door zon, maar voor de rest ongedeerd. “Een mirakel”, aldus haar moeder, die een beloning van 50.000 dollar uitloofde om haar dochter terug te zien.