Jean-Marie Dedecker (onafhankelijke, N-VA) pleit nu al voor doorbreken cordon sanitaire

Jean-Marie Dedecker zegt dat het dringend tijd is om aan tafel te zitten met Vlaams Belang, en het principe van het cordon sanitaire te doorbreken. Daarmee gaat hij in tegen de lijn van N-VA, de partij waarvoor hij opkwam als onafhankelijke. “Ik zeg al dertig jaar dat we moeten luisteren naar die mensen. Als we dat hadden gedaan, hadden we deze problemen niet.”

“We zullen terug hetzelfde krijgen: alle verliezers zullen aanschurken tegen elkaar, en zeggen dat het wel voorbij zal gaan. Dat is de dood. We zijn nu al 25 jaar bezig met het uitsluiten van Vlaams Belang. Zolang het cordon sanitaire niet opgeheven wordt, blijven we met dergelijke toestanden geconfronteerd worden. ”

Dat zei Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke, in een eerste reactie op de eerste verkiezingsresultaten aan VRT. Dedecker zegt dat deze nieuwe zwarte zondag “al van ver zag aankomen”. “Het is een opgestoken middelvinger van de mensen tegen het systeem. Tegen de doorgedreven reglementitis. Kijk naar wat er gebeurd is op migratievlak: mensen blijven op hun honger zitten. En dus brengen ze een proteststem uit.”

“Recht om mijn mening te zeggen”

Daarmee geeft Dedecker al direct zware kritiek op N-VA, de partij waarvoor hij in deze verkiezingen nochtans op de lijst stond, als onafhankelijke. Op de vraag of men nu aan tafel moet zitten met Vlaams Belang - iets wat N-VA-voorzitter Bart De Wever in de campagne duidelijk afwees - is het antwoord van Dedecker duidelijk: “Ja. Ik zeg dat al 30 jaar. Dat is niks nieuws. Als het de wil van de bevolking is, dan moet je die mensen ook mee aan de macht toelaten. Dat is misschien niet de lijn van N-VA, maar ik ben onafhankelijke. Ik behoud me het recht voor om mijn mening te zeggen. Die is nog altijd dezelfde als 30 jaar geleden. Had men toen geluisterd, dan al vandaag deze problemen niet meer.”