Guy D’Haeseleer alweer op weg naar monsterscore in Ninove: “46 procent. Da’s zot! Compleet zot!”

In het Oost-Vlaamse Ninove lijkt de lijst van Vlaams Belang-lijsttrekker Guy D’Haeseleer op weg naar een monsterscore: met één stembureau geteld komt de partij op 46% in de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. D’Haeseleer haalde in oktober 2018 al 40% tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, maar werd geen burgemeester. Hij haalt nu dus zijn gram en reageert uitgelaten. “46 procent. Da’s zot! Compleet zot!”

Met 46,2% zou Vlaams Belang in Ninove meer dan verdubbelen (+26,5%). Vooral N-VA (-14,3% naar 13,4%) krijgt een stevige klap, maar ook Open VLD (5-5% naar 11,2%), SP.A (-5,4% naar 9,9%) en CD&V (-4% naar 8,7%) zakken. Groen zou wel lichte winst boeken en naar 7,6% gaan.

“Statement van de kiezer”

“Het zijn natuurlijk heel voorlopige cijfers, maar het is een ongelooflijk resultaat en nog beter dan wat we tijdens de gemeenteraadsverkiezingen neerzetten met Forza Ninove”, aldus een bijzonder tevreden D’Haeseleer. “Ik denk dat de Ninovieter hier absoluut een statement maakt, dat hij absoluut niet aanvaardt wat er in oktober is gebeurd en dat het cordon sanitaire absoluut op de schop moet. Als dat niet gebeurt, dan gaat de kiezer daar in 2024 zeer zeker voor zorgen.”

Volgens D’Haeseleer kan de finale score in zijn gemeente zelfs op meer dan 46% komen. “Het ziet er goed uit. Ik kreeg zelfs niet telefoon van iemand uit een telbureau en dat ging zelfs richting 50%. We zullen vanavond op ons gemak alle cijfers evalueren. Ik had gehoopt dat kaap van de 30% te ronden, maar blijkbaar is de Ninovieter zo boos om wat na 14 oktober geweest is dat hij een signaal heeft gegeven. In de gemeenteraadsverkiezingen was dit goed geweest voor de absolute meerderheid.”