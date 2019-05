Dries Mertens neemt onzekerheid weg en speelt ook volgend seizoen nog bij Napoli: “Voel me hier thuis”

Dries Mertens zal ook volgend seizoen nog te vinden zijn op de velden van Napoli, zo vertelde de Rode Duivel zaterdag in de mixed zone na de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Bologna.

Mertens maakte zijn zestiende doelpunt voor Napoli in een 3-2 verlies en voelt zich nog altijd goed in Napels. “Ik blijf hier, ik heb nog een jaar te gaan op mijn contract en voel me thuis in Napels. Ik voel me deel van het project.”

Het seizoen begon nochtans minder voor Mertens, die na onbetwistbare titularis te zijn onder Maurizio Sarri, terug op de bank belandde bij Carlo Ancelotti. “Ik had het even moeilijk om mijn plek te vinden in het tactische systeem, maar ik ben blijven doorzetten. We hebben een sterk aanvallend systeem dat goed werkt, denk ik. Met Ancelotti spelen we nog offensiever en nog directer en dat ligt me wel.”

Mertens, die sinds 2013 het truitje van Napoli draagt, maakte zaterdag zijn 109de doelpunt voor de club. Enkel Marek Hamsik (121) en de legendarische Diego Maradona (115) deden beter dan de Belg. “Ik ben blij nog te kunnen scoren, ik heb het record van Marek in mijn vizier.”

Mertens kijkt tevreden terug op zijn seizoen en geeft ook de ploeg een duim. “Het is niet simpel om opnieuw te bevestigen op een hoog niveau als er net een trainerswissel is doorgevoerd. Op dit moment kunnen we kijken naar de toekomst, want ik ben er zeker van dat we nog beter kunnen worden.” (belga)