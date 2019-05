Nagorno-Karabach, een conflict zonder einde

De vijandigheden tussen Azerbeidzjan en Armenië draaien als decennia rond Nagorno-Karabach. De ­regio waar voornamelijk Armeniërs wonen, kwam in opstand tegen Azerbeidzjan. Er werd gestreefd naar volledige onafhankelijkheid of aansluiting bij Armenië. Maar in 1988 brak een regelrechte oorlog uit, waarbij Armenië vanaf het begin steun ­leverde aan de opstandelingen. In 1991 werd de onafhankelijkheid uitgeroepen. In 1993 raakte Armenië officieel betrokken in de strijd.

Azerbeidzjan werd met ­wapens en troepen gesteund door Turkije. De oorlog ­kostte naar schatting 25.000 mensen het leven. Beide partijen maakten zich schuldig aan etnische zuiveringen en bloedbaden. De bekendste is de genocide van Chodzjali, waarbij meer dan 600 Azerbeidzjaanse burgers werden afgeslacht, meer dan waarschijnlijk door Armeense troepen.

In 1994 scheurde de regio zich volledig af en stichtte de onafhankelijke republiek Artsach, die nauwelijks internationaal erkend wordt. In werkelijkheid is het niet veel meer dan een provincie van Armenië. Het gebied wordt door de internationale gemeenschap nog steeds ­gezien als deel van Azerbeidzjan. Dat is een kwart eeuw geleden ook door een VN-resolutie vastgelegd. Sinds 1994 wordt er door ­Armenië en Azerbeidzjan zonder succes onderhandeld over de regio. Na het staakt-het-vuren kwam het nog ­geregeld tot gevechten ­tussen beide l­anden.