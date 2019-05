Broer van Maggie De Block (Open VLD): “Vlaams Belang mee laten regeren”

Binnen Open VLD gaan de eerste stemmen op die het cordon sanitaire openlijk in twijfel trekken.

“Er is maar één manier om de opkomst van Vlaams Belang een halt toe te roepen en dat is door de partij mee te laten regeren”, zegt Eddy De Block (Open VLD) , broer van Maggie De Block, aan Radio 2.

Dit is géén partijstandpunt: de ex-burgemeester van Merchtem beseft dat niet iedereen hem hierin zal volgen. “Het is mijn persoonlijke visie en ik weet dat niet iedereen binnen mijn partij die in dank zal afnemen. Maar gezien mijn onafhankelijkheid durf ik die wel uit te spreken.”

Ook Luk Van Biesen, federaal parlementslid voor Open VLD, stelt het cordon in vraag: “We moeten durven kijken of het in deze tijd nog realiseerbaar en nuttig is”, zegt hij op VRT.

Moet er dan met Vlaams Belang gepraat worden? “Aan praten met mensen is niks verkeerd”, zei Van Biesen aan VRT. “Het cordon sanitaire heeft jaren bestaan, we moeten toch eens kijken of dat wel realiseerbaar en nuttig is. Kunstmatige constructies rond een bepaalde partij die nooit gevormd zijn rond partijen aan de linkerzijde zijn niet gezond. Men kan de kiezers van Vlaams Belang niet negeren, die komen van ergens, ook een stukje van bij ons.”

