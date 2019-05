Stoïcijnse Trump te gast op worsteltoernooi: “Altijd al sumoworstelen willen zien”

Donald Trump was afgelopen weekend op diplomatieke reis in Japan, samen met zijn vrouw Melania. De Amerikaanse leider is niet tevreden over het Japanse handelsbeleid en wil hoge handelstarieven opleggen als er geen bilateraal akkoord komt. Die tarieven zouden onder meer de Japanse auto-industrie treffen. Die ontevredenheid was een beetje te merken toen Trump te gast was op een toernooi van sumoworstelaars. Hij aanschouwde de wedstrijd met gekruiste armen, maar was even later toch enthousiast als hij de winnaar van het toernooi in de bloemetjes mocht zetten. “Ik heb altijd al sumoworstelen willen zien”, aldus Trump.