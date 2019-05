Maggie De Block (Open VLD) en Hilde Crevits (CD&V) donderen van hun troon: boegbeelden boeken grootste verlies

De ene was al jaren de koningin van Open VLD. De andere was in de campagne het enige boegbeeld van CD&V. Aan hun voornaam had iedereen genoeg. Maar uitgerekend Maggie en Hilde tekenden voor het meest ontgoochelende resultaat van hun partij. In West-Vlaanderen pakt Crevits met haar lijst in plaats van een bonus een verlies van meer dan 7 procent. De Block dondert in Vlaams-Brabant van 25 naar 14 procent.

Het is nog wachten op de voorkeurstemmen, maar van sommige boegbeelden weten we nu al dat ze zwaar ontgoochelen. Maggie De Block tekende in 2014 voor de grote winst van Open VLD. Ze behaalde toen met 25 procent opvallend meer stemmen binnen dan het partijgemiddelde. Dit keer zou ze voor de Kamer wel eens voor de enige verliespost kunnen tekenen. Met een verlies van meer dan 11 procent dreigen er daar twee tot drie zetels te verdwijnen.

LEES OOK. Voorlopige zetelverdeling na uitslagen verkiezingen: zo zouden het Vlaams en Federaal Parlement eruit kunnen zien

De Block was de voorbije legislatuur veel minder zichtbaar dan in haar periode als staatssecretaris van Asiel en Migratie. Ze was ook al een hele tijd niet meer de populairste politicus./politica. Maar binnen Open VLD werd er toch heel veel van haar verwacht. Zelf ambieerde ze voor een volgende regering opnieuw de superportefeuille van Volksgezondheid en Sociale Zaken. Maar haar sterrenstatus krijgt dus een fameuze knauw. “We hadden dit deels verwacht”, zegt een bron bij Open VLD. “In Vlaams Brabant was de tegenstand moordend. Koen Geens (CD&V) en Theo Francken (N-VA) waren in 2014 nog helemaal niet zo bekend.

Ook Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten verliest overigens zwaar in haar eigen provincie. Haar lijst zou volgens de voorlopige resultaten van 19 procent naar 14 procent tuimelen. Dat staat in contrast met de andere provincies, waar Open VLD redelijk goed stand houdt.

De lijst van Hilde Crevits staat op zwaar verlies in West-Vlaanderen Foto: Photo News

Bij CD&V zijn er niets dan verliezers, maar meest opvallend is dat het grote kopstuk van de partij, Hilde Crevits, flink van haar pluimen laat. Zelfs in dé CD&V-provincie bij uitstek, haar eigen West-Vlaanderen, verliest ze fors. Voor het Vlaams Parlement – waar Crevits – opkomt, gaat ze met meer dan een kwart van de stemmen geteld meer dan 7 procent achteruit.