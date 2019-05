Johnny probeert zijn zoontje al jaren terug te halen na kinderontvoering: “Het is een stuk van je leven dat weg is”

Al jaren probeert de Vlaamse Johnny zijn zoontje Joshua terug te halen uit Brazilië. In 2015 werd hij ontvoerd door zijn Braziliaanse ex-vriendin, sindsdien is alle contact verbroken. “De pijn is onbeschrijflijk. Het is een stuk van je leven dat weg is”, zegt hij. In het VIER-programma ‘De ambassade’ staat consul-generaal Jean-Paul hem bij, wanneer de rechtszaak in Salvador wordt beslecht.

Johnny is al sinds 2015 ten einde raad, toen zijn Braziliaanse ex-vriendin hun zoontje Joshua meenam en sindsdien alle contact verbrak. Maar eindelijk lijkt er schot in de zaak te komen. In Salvador moet een rechter bepalen of hij zijn zoontje eindelijk terug zal zien. Consul-generaal Jean-Paul buigt zich over de gevoelige zaak in Rio de Janeiro en gaat mee met de vader naar Salvador. “Ik kan niet met de grond van de zaak bezig zijn, dat is iets voor rechters en advocaten. Maar ik kan wel aanwezig zijn voor morele steun. Dat lijkt misschien maar niets, maar hij heeft het wel nodig”, zegt hij. De camera’s van ‘De ambassade’ volgden de consul en de vader op die reis en is maandagavond te zien op VIER.

De Ambassade - Elke maandag om 20.35 op VIER

