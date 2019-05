VOORLOPIG OVERZICHT. Crevits-effect blijft uit: CD&V gaat ook in eigen provincie achteruit

Het ‘Crevits-effect’ waar CD&V zo op gehoopt had, blijft uit: de partij gaat er fors op achteruit, ook in het West-Vlaanderen van de kandidaat-minister-president zelf. Daar verliest CD&V voorlopig 6,9% in de Kamer en 7,8% in het Vlaams Parlement.

Hilde Crevits was lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in West-Vlaanderen en werd ook genoemd als toekomstig minister-president van Vlaanderen, maar tot nu toe volgen de resultaten van de christen-democraten de ambities niet. Zelfs in West-Vlaanderen, de provincie van Crevits, gaan ze achteruit.

CD&V is nog wel de grootste in Diksmuide, Ieper en Tielt, maar het verliest in de meeste kieskantons fors. In West-Vlaanderen zou de partij in de Vlaamse verkiezingen zelfs een verlies van zo’n 8% moeten slikken en met 17,5% de derde grootste partij worden, na Vlaams Belang (20,5%) en N-VA (20%).

Voor de federale verkiezingen komt CD&V in de kieskring West-Vlaanderen partij -met een kwart van de stemmen geteld- uit op 14,8%. Dat is een daling van 6,9%, waarmee CD&V de vierde grootste partij zou worden na N-VA (20,3%), Vlaams Belang (19,8%) en SP.A (16,2%).

