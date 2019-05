Klimaatactiviste Kyra Gantois over uitslagen verkiezingen: “Teleurgesteld, en ook een beetje bang”

Kyra Gantois (l.) en Anuna De Wever liepen afgelopen vrijdag nog mee in de twintigste Klimaatmars in Brussel. Foto: Photo News

“Ik ben verrast. Ik dacht dat we iets hadden bereikt, omdat klimaat zo’n groot thema was geworden. Maar Vlaanderen stemt vooral op de twee partijen die níet inzetten op klimaat.” Dat zegt Kyra Gantois, die de voorbije maanden de klimaatprotesten mee leidde. Dat Vlaams Belang de grote overwinnaar is, maakt haar tegelijk ook bang voor de toekomst.

Klimaat was een van dé thema’s van de campagne, door de in totaal twintig klimaatmarsen in de voorbije maanden. Organisatoren Anuna De Wever en Kyra Gantois hoopten dan ook dat hun acties zouden vertaald worden in het verkiezingsresultaat. Maar de verhoopte groene golf bleef uit. “Integendeel”, zegt Kyra. “Net de twee partijen die niet inzetten op klimaat - Vlaams Belang en N-VA - zijn duidelijk de grootste. Het verrast me. Ik ben teleurgesteld. Ik dacht dat we, na twintig weken op straat komen, toch iets hadden bereikt.”

Wat de verklaring is, daar heeft ze het raden naar. “Het is vreemd. Klimaat was zo’n belangrijk onderwerp geworden, en voor ons bestond er geen discussie dat het een rol zou spelen. Blijkbaar was het signaal nog niet duidelijk genoeg.”

“Vlaams Belang is enige die niet met ons wil praten”

Dat net Vlaams Belang de grote winnaar wordt, beangstigt haar ook: “Het is de enige partij die helemaal niet met ons wil praten. Ze zeggen dat we doemdenkers zijn. Dat het allemaal niet waar is wat we zeggen. Terwijl de klimaatopwarming toch een duidelijk, wetenschappelijk feit is. Dat net Vlaams Belang nu zoveel stemmen haalt, maakt me ook een beetje bang.”

Kyra kondigt wel aan dat ze wil doorgaan met klimaatprotesten. “Zeker nu. Het signaal was blijkbaar nog niet krachtig genoeg, dus we gaan na deze verkiezingen sowieso nog acties doen. Welke partij aan de macht komt, is voor ons ondergeschikt. Wat wij eisen, is dat het klimaatprobleem op het voorplan komt bij alle partijen. En dat ze samen werken aan oplossingen.”

Anuna De Wever, die samen met Kyra de protesten leidde, wil liever geen commentaar geven op de uitslagen. “Ik heb daar niet echt een mening over. We willen gewoon dat alle partijen klimaatpartijen worden. Punt.”