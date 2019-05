Wordt Boris Johnson toch uit Downing Street gehouden? “Iedereen, behalve hij”

Nu Theresa May de handdoek heeft geworpen, maakt de Conservatieve Partij zich op voor een bitse strijd om uit te maken wie haar opvolger wordt. Als leider van de partij én als premier van het land. Maar plots keert een deel van de partij zich tegen de gedoodverfde favoriet: Boris Johnson. “Iedereen, behalve hij.”

Mays tranen waren vorige vrijdag nog niet droog of daar was Boris Johnson al. Op Twitter kondigde hij aan door te zetten met de Brexit. “Als er tegen de volgende deadline, 31 oktober, geen regeling is met Europa, komt er een no-deal Brexit.”

Even slikken voor een hele rist Tories, die met hun Conservatieve Partij liever een gematigde koers varen. Het hele weekend regende het kritiek op de uitspraken van Johnson. “Zo’n twee weken geleden sprak ik met Boris”, zegt Rory Stewart, minister voor Internationale Ontwikkeling en eveneens kandidaat om May op te volgen. “Hij verzekerde me toen dat hij niet zou doorduwen voor een no-deal Brexit. Volgens mij maakt hij een grote fout. Het is schadelijk, onnodig en vooral heel oneerlijk. Ik ben niet van plan om aan een regering met Boris mee te werken.”

Stewarts collega David Gauke, minister van Justitie, schreef dit weekend dan weer een vlammende brief: “Genoeg whishful thinking. Wie straks doorzet voor een harde Brexit, moet beseffen dat hij het land in een ongeziene crisis stort.” Ook andere partijleden lieten zich al negatief uit over Johnson.

Tactisch stemmen

De oppositie in eigen partij blijft overigens niet alleen bij woorden. Achter de schermen wordt druk gediscussieerd over hoe Johnson aan de kant geschoven zou kunnen worden. De verkiezing tot leider van de Conservatieve Partij verloopt immers volgens een specifieke procedure. In een stemming met parlementsleden wordt een afvalrace georganiseerd tot er nog twee kandidaten overschieten. Uit dat duel kiezen alle leden van de partij dan hun favoriet. Allicht zal dat Boris Johnson zijn, en daarom zijn z’n tegenstanders iets anders van plan. “We moeten hem uit dat duel houden en ervoor zorgen dat twee soft-Brexitkandidaten aan de partij worden voorgesteld”, zegt een minister aan enkele Britse kranten. “Als we tactisch stemmen, moet dat mogelijk zijn.”

Alleen lijkt dat politiek gezien een hachelijke onderneming: “We moeten opletten met die keuze”, klinkt het. “Hoe zullen de leden reageren als hen dit wordt opgedrongen?” En nog belangrijker: hoe zal de kiezer reageren als Boris Johnson bij de Conservatieve Partij aan de kant geschoven wordt?