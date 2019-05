VOORLOPIG OVERZICHT UITSLAGEN. Zo stemde de provincie Vlaams-Brabant bij de verkiezingen

Ook in Vlaams-Brabant haalt Vlaams Belang fors uit en heeft Dries Van Langenhove zijn zitje in de Kamer binnen. N-VA blijft wel de grootste partij. Theo Francken steekt er wat voorkeurstemmen betreft met kop en schouders boven uit. De zwaarste klappen zijn voorlopig voor Open VLD met lijsttrekker minister Maggie De Block.

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

In 2014 haalde ze met 132.000 voorkeurstemmen een monsterscore in Vlaams-Brabant en was ze de populairste politica . Nu boekt Open VLD van lijsttrekker Maggie De Block fors verlies.

Het exacte aantal voorkeurstemmen staat op dit moment nog niet vast omdat nog niet alle resultaten binnen zijn.

LEES OOK. Maggie De Block (Open VLD) en Hilde Crevits (CD&V) donderen van hun troon: boegbeelden boeken grootste verlies

Voor de Kamer valt Open VLD terug tot 13,6 procent, kort achter CD&V en Groen. Vergeleken met het resultaat van 2014 komt dat bijna neer op een halvering van het kiezerspubliek. Eerste prognoses duiden op een verlies van twee zetels. Tv-figuur Goedele Liekens, derde op de lijst, riskeert naast een kamerzetel te grijpen.

Open VLD’er Eddy De Block (broer van Maggie De Block en gewezen burgemeester van Merchtem) reageerde intussen dat er “maar één manier is om de opkomst van Vlaams Belang een halt toe te roepen en dat is door de partij mee te laten regeren.”

Ook Luc Van Biesen van Open VLD stelt het cordon sanitair in vraag. “We moeten kijken of het in deze tijd nog realiseerbaar en nuttig is.” Volgens Van Biesen is het “niet verkeerd” om te praten met Vlaams Belang.

Gwendolyn Rutten, de voorzitster van Open Vld, heeft zondagavond komaf gemaakt met de suggestie van enkele liberale politici om het cordon sanitaire te doorbreken.

Van Langenhove zeker in de Kamer

Vlaams Belang, met lijsttrekker Dries Van Langenhove voor de Kamer, is ook in Vlaams-Brabant de grote winnaar van deze verkiezingen. Van Langenhove komt zeker in de Kamer. Hij komt voorlopig uit op ruim 23.000 voorkeurstemmen. Het vierde meeste na Francken, Koen Geens en Maggie De Block.

N-VA met lijsttrekker Theo Francken blijft dus de grootste partij. Rond 21 uur stond de teller op ruim 73.000 voorkeurstemmen, maar zoals gezegd zijn nog niet alle stemmen geteld.

Groen (15,52 procent) wordt voorlopig de tweede grootste in de provincie.

CD&V met minister van Justitie Koen Geens als boegbeeld daalt licht tot 14,95 procent en SP.A blijft gelijk op 11,80 procent.

PVDA komt net boven de kiesdrempel uit in Vlaams-Brabant

VLAAMS PARLEMENT

Voor het Vlaams parlement is de grootste winst voor Groen, zo blijkt uit zeer voorlopige cijfers.

Groen wint 11,46 procentpunt tot 20,8 procent. N-VA blijft ook in Vlaams-Brabant wel de grootste partij, met 25,98 procent van de stemmen (-3,45 procentpunt). Ben Weyts scoort goed als lijsttrekker maar kreeg wel iets minder stemmen dan bij de vorige verkiezingen. Open VLD verliest 5,41 procentpunt tot 13,82 procent.

CD&V verliest 3,52 procentpunt tot 13,59 procent. SP.A verliest 0,65 procentpunt tot 11,62 procent en PVDA haalt de kiesdrempel met 5,62 procent (+3,86 procent).

Het gaat voor alle duidelijkheid nog om voorlopige resultaten.