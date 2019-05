Tom Van Grieken (Vlaams Belang) reikt hand naar andere partijen: “Wees groots in de overwinning”

“We hebben vijftien jaar gewacht op een nieuwe verkiezingsoverwinning. Vandaag gaan we ze stevig vieren.” In zijn overwinningsspeech pleitte Tom Van Grieken, partijvoorzitter van Vlaams Belang, voor het doorbreken van het cordon sanitaire. “Laat het de dag zijn waarop er niet langer twee soorten kiezers zijn. ”

In een strak geregisseerde setting sprak partijvoorzitter Tom Van Grieken zijn militanten toe. Omringd door jonge mannen met een witte polo en het logo van Vlaams Belang. Oudgedienden als Filip De Winter of Gerolf Annemans stondne niet mee op het podium. In de zaal geen zwarte leeuwenvlaggen, wel witte vlagjes met het logo van de partij.

“Het is stil aan de overkant”, “Eigen volk eerst” en “Tom Van Grieken, Tom Van Grieken”, scandeerden de militanten in afwachting van zijn komst. Ze volgden de uitslagen via grote schermen, er was gejuicht bij elke verkiezingsuitslag en boegeroep wanneer tegenstanders in beeld kwamen.

“Eerst werden we genegeerd, dan werden we uitgelachen, dan werden we bestreden”, zo begon hij zijn speech. “En dan wonnen we. En hoe! Volgens de politieke elite in dit land ging het over de postjes. Hoe arrogant kan je zijn. Deze verkiezingen gingen over één ding: over onze mensen. En die moeten op de eerste plaats staan.”

Voor het eerst reikte Vlaams Belang ook expliciet de hand aan andere partijen. “Ik wil geen leedvermaak met het verlies van anderen. Wij gaan niet doen wat anderen deden toen wij verloren. Toen verklaarden tegenstander: wij hebben het monster de keel doorgesneden. Wees groots in onze mooie overwinning. Vandaag heeft de kiezer duidelijk gesproken. Het is geen zwarte zondag, maar een zondag van hoop. Laat het de dag zijn waarop niet langer twee soorten kiezers zijn. In een democratie telt elke stem en wij reiken de hand naar iedereen. Wij zullen onze verantwoordelijkheid opnemen.”

Op het einde van zijn speech riep hij wel de anderen op het podium, maar ook toen waren Filip Dewinter en Gerolf Annemans niet de eerste keuze. Ze mochten wel op het podium, maar bleven op een afstandje, ook bij de camera’s. “Beste vrienden, deze overwinning heb ik vooral te danken aan andere mensen. Aan Barbara Pas en Chris Janssens. Ik roep ze graag op het podium, net zoals andere lijsttrekkers. Vanavond gaan we heel goed vieren, want ze hebben keihard campagne gevoerd.”