Bart De Wever (N-VA): “We hebben verloren, maar blijven de grootste partij van Vlaanderen”

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft zondagavond in Brussel zijn militanten toegesproken. HIj deed dat met gemengde gevoelens zijn partij blijft de grootste in Vlaanderen, maar heeft toch de verkiezingen verloren. Toch zal De Wever het initiatief nemen in Vlaanderen en alle andere partijen uitnodigen. Op federaal niveau wacht De Wever af wat de koning zal doen.

“Als grootste partij zullen wij initiatief nemen om alle Vlaamse partijen uit te nodigen, want Vlaanderen heeft een krachtige regering nodig.” Dat zei N-VA-voorzitter Bart De Wever zondagavond in zijn speech.

“Voor het federale niveau wachten wij het initiatief van de koning af. Maar laat me één ding klaar en duidelijk zeggen: er kan geen regering worden gevormd zonder meerderheid in Vlaanderen. Dat zullen wij nooit toestaan.”

“Ik heb slecht nieuws en goed nieuws”, sprak De Wever zondag tegenover de militanten. “Het slechte nieuws is dat we deze verkiezing hebben verloren, dat is helaas klaar en duidelijk. Het goede nieuws is dat wij met kop en schouders de grootste partij van Vlaanderen blijven.”

De Wever bracht daarna hulde aan Vlaams Belang, dat zondag uit zijn as herrees. “Er zijn vandaag veel verliezers, dus is er ook een grote winnaar. Ik wil Vlaams Belang feliciteren met deze verkiezingsoverwinning, want de Vlaamse kiezer heeft gesproken en in een democratie heeft de kiezer altijd gelijk.”

“Maar de kiezer heeft de kaarten ook heel moeilijk gelegd”, vervolgde de voorzitter. “Vlaanderen kiest centrumrechts en rechts. En Vlaams-nationaal, meer dan ooit tevoren. Franstalig België kiest daarentegen zeer links. Nooit lagen die realiteiten verder uit elkaar.”

“Heb het cordon nooit ondersteund”

Het was geen overwinningsspeech van De Wever, maar hij zit ook niet in de put. “Men was al mijn begrafenis aan het regelen, maar we steunen elkaar door dik en dun”, zo zei De Wever aan VTM Nieuws. “De kiezer heeft een oordeel geveld, ik heb het nog nooit zo duidelijk geweten. We zullen onze verantwoordelijk opnemen in de omstandigheden die de kiezer heeft georganiseerd.”

Heeft hij een verklaring voor de achteruitgang van zijn partij? “We zitten nog altijd op 27 procent, akkoord we hebben een dreun gekregen, maar er zijn partijen die meer hebben verloren. Ik denk dat mensen boos zijn, en die boosheid is eruit gekomen.”

Wat denkt De Wever over het cordon? “Ik heb het cordon nooit ondersteund, maar ben ook geen fan van de stijl van de partij. Dat zijn twee dingen die gisteren duidelijk waren, maar vandaag ook nog. Ik zal luisteren naar Van Grieken en vragen stellen hoe hij dat precies ziet. De Vlaamse kiezer verdient respect, maar de kaarten liggen moeilijk. Er is niet alleen een Vlaamse puzzel, maar ook een federale puzzel, en die ziet er lief uit.”

Lees hier de hele speech van Bart De Wever:

“Ik heb slecht nieuws en ik heb goed nieuws. Het slechte nieuws: we hebben deze verkiezingen verloren, dat is helaas klaar en duidelijk Het goede nieuws: we zijn en blijven de grootste partij van Vlaanderen, met kop en schouders

Er zijn vandaag veel verliezers, dus is er ook één grote winnaar: ik moet het Vlaams Belang feliciteren. De kiezer heeft gekozen. En de kiezer heeft altijd gelijk.

Maar de kiezer heeft de kaarten ook moeilijk gelegd. Hij koos centrumrechts en rechts. Hij koos Vlaams-nationaal, duidelijker dan ooit tevoren. Franstalig België kiest daarentegen links.

Als grootste partij zullen wij het initiatief nemen om alle Vlaamse partijen uit te nodigen. Op het federale niveau wachten we het initiatief van de koning af. Maar ik zeg één ding duidelijk: er kan geen regering worden gevormd zonder meerderheid in Vlaanderen. Dat zullen wij nooit toestaan.

Iedereen zal zich over deze moeilijke situatie bezinnen. Wij zijn verkozen om onze Vlaamse welvaart en het welzijn van alle Vlamingen te verdedigen.

“Amicus certus in re incerta cernitur”: een echte vriend toont zich in onzekere tijden. En wij zijn echte vrienden. N-VA steunt mekaar door dik en dun.

Ik dank jullie allemaal en ik dank al onze kiezers van ganser harte. En vanaf morgen gaan we door. Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.