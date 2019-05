Liveverslaggeving kreeg nieuwe dimensies: VRT en VTM gingen overàl live, zelfs bij de beenhouwer en de kapper

De verkiezingen van 26 mei gaan de geschiedenis in als de verkiezingen waar de liveverslaggeving op televisie nieuwe dimensies kreeg.

De cameraploegen van VTM en VRT strompelden over elkaar om politici te volgen aan het kieshokje, bij de kapper, bij het ontbijt, tijdens het joggen, tijdens het fietsen, bij het wachten voor de liftdeuren, in de auto, op de tram, voor de woning, tijdens het gras afrijden, aan het hoofdkwartier en tijdens het eten van soep en pistolets, “met blauwe kaas”, zoals John Crombez van S.PA antwoordde op een vraag van een reporter.

Wouter Beke (CD&V) reed het gras af. In Leopoldsburg mag dat op zondag. Foto: VTM

De Wever tijdens de laatste meters van de negen kilometer die hij op vijftig minuten afwerkte: prettig, met twee cameraploegen in je zog. Foto: VTM

Maggie De Block bij de kapper: “Als uw haar goed zit, voelt ge u goed”. Foto: VTM

Het hoogtepunt -al spreken sommigen van een dieptepunt- was het moment waarop Bart De Wever van N-VA naar de slager ging: “Normaal doen mijn kinderen dat, maar die willen niet live op tv komen”. Vanuit de studio van VTM Nieuws vatte Stef Wauters het zo samen: “Wat kan er nu leuker zijn dan omstuwd door fotografen en cameraploegen te staan aanschuiven bij de slager?”

De Wever bij de beenhouwer: de N-VA-voorzitter verontschuldigde zich bij de slager voor de meute die hij op de been bracht. Foto: VTM

De Wever is aan de beurt. De rest van de klanten stond erbij en keek ernaar. Foto: VTM

Ook VRT-reporter Stef Meerbergen liep de hele dag achter Bart De Wever aan en bracht live verslag uit terwijl hij de auto van de N-VA-voorzitter op de snelweg volgde van Antwerpen naar ‘de war room’ in de Brusselse Koningsstraat.

De reporter relativeerde zelf zijn tussenkomst toen zijn chauffeur de wagen van De Wever inhaalde: “We rijden nu even langs de wagen van de N-VA-voorzitter, dat is spannend en niet spannend tegelijk, want eigenlijk ziet u niks, de ramen zijn geblindeerd. Maar u kunt er vanop aan: De Wever zit in die wagen.”