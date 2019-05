Vlaams Belang breekt niet door in onze hoofdstad, Groen wel: historisch moment in Brusselse regering?

Brussel stemt anders dan Vlaanderen. Dat is vandaag nog maar eens gebleken. In het Brussels Gewest beleeft het Vlaamse Belang niet zo’n revival als in Vlaanderen. Maar hier breekt Groen wel helemaal door.

Brussel kleurt niet zwart maar groen. Hier is er amper sprake van een opmars van het Vlaams Belang. Zoals het er nu naar uitziet, zou Vlaams Belang 1,7 procent stijgen tot 7,5 procent. De grote winnaar in Brussel is Groen, met kopstuk Elke Van den Brandt. De partij stijgt naar 22,5 procent en wordt daarmee de grootste Vlaamse partij in het Brusselse Gewest.

Burgerbeweging

De grote verrassing in Brussel is de doorbraak van Agora, een partij gegroeid uit de gelijknamige burgerbeweging. De partij zou minstens één zetel halen en zo haar doelstelling kunnen bereiken: de regering geregeld updaten over wat er leeft bij de bevolking.

De winst van Groenen en de doorbraak van Agora is het verlies van de drie traditionele partijen. Zowel Open VLD, als CD&V en SP.A, die opkwam onder de naam one.brussels. Zij krijgen allemaal ferme klappen. Nieuwkomer Agora zou meteen zo groot worden als de CD&V.

Zakia Khattabi Foto: BELGA

Historisch moment?

Als grootste Vlaamse partij mag Groen andere partijen uitnodigen voor de vorming van de Vlaamse kant van de Brusselse Gewestregering. Het laat nog niet in zijn kaarten kiezen. Die Vlaamse kant moet dan samen met de winnaars van de Franstalige partijen de Brusselse gewestregering gaan vormen. Ook aan die kant wint Groen - onder de naam Ecolo. Als Ecolo ook de Brusselse minister-president levert, kan voor een historisch moment zorgen. Want dan wordt Zakia Khattabi, de eerste vrouwelijke minister-president van het land.