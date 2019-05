Robot die “valse van echte borsten kan onderscheiden”, blijkt foefje van Russische studenten

Een robot die echte van valse borsten kan onderscheiden en die in een later stadium op één dag borstkanker zou kunnen detecteren. Dat hadden Russische ingenieursstudenten ontwikkeld aan de Universiteit van Kazan. De video waarin ze het stukje technologie voorstelden ging in geen tijd viraal. Alleen blijkt nu dat het om een grap gaat van studenten journalistiek.

Een hoogtechnologische robot die in een dag borstkanker zou gaan detecteren. Zo kondigden de studenten het aan op Univer TV, het mediakanaal van de studenten journalistiek van de universiteit. Maar voorlopig kan de robot niets meer dan detecteren of de vrouw voor hem echte dan wel siliconenborsten had, met een accuraatheid van 95 procent. In de clip zijn alle delen van het onderzoek te zien, waarin de ‘ingenieurs’ zich verontschuldigen bij de halfnaakte vrouwen voor de kou van de robot en waarin ze hen verzekeren dat het “voor de wetenschap is”.

De clip ging in geen tijd viraal, maar de robot die erin te zien is, werd niet ontwikkeld om mammografie of om borstvergrotingen te ontdekken. De universiteit en Univer TV, het kanaal van de studenten journalistiek, hebben toegegeven dat de onlinevideo “fake materiaal” was, maar de studenten krijgen geen straf. “Dit is trash, voor de fun, een virale video”, zegt Leonid Tolchinsky, die hoofd is van de opleiding journalistiek en media aan de universiteit. Hij voegde er nog aan toe dat de aandacht die de clip heeft gegenereerd, kan helpen om gesprekken te beginnen over problemen zoals borstkanker en onderzoeken.