Theo Francken gepikeerd: “Bij de VRT zijn er veel linkse journalisten”

Voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) kon zijn ergernis niet verbergen toen hij van een VRT-reporter de vraag kreeg of zijn partij de winst van Vlaams Belang niet in de hand heeft gewerkt door zijn manier van campagnevoeren en de terminologie die hij gebruikt.

“Dat is de kritiek van een aantal linkse journalisten zoals er velen zijn bij de VRT”, zei een geprikkelde Francken die zich wegdraaide. Toen de VRT-reporter vroeg of het zo simpel was, zei Francken: “U stelt het heel simpel voor”. Waarop de VRT-reporter: “Ik stel u een vraag.” En Francken: “Ik geef u een antwoord”. In de studio kon Martine Tanghe dan weer haar ontgoocheling niet verbergen over de opmerking aan het adres van het “rode bastion” VRT: zij slaakte een diepe zucht.