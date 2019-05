Welke coalities zijn mogelijk? Aan Vlaamse zijde is N-VA van Bart De Wever onmisbaar, op federaal niveau niet

“De kiezer heeft de kaarten bijzonder moeilijk geschud”, zei Bart De Wever in zijn verkiezingstoespraak. Toch kan hij bij de onderhandelingen over een Vlaamse regering straks heel wat mogelijke combinaties op tafel toveren. Zijn eigen partij, N-VA, is aan Vlaamse kant onmisbaar geworden. Om een federale regering te vormen, niet.