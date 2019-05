Een dag in het spoor van Tom Van Grieken (Vlaams Belang): “Mijn speech lag vanmorgen niet klaar”

Het begon al om negen uur met stemmen én daarna brunch met de buren. Met de hoop dat hij “dubbele cijfers” zou halen en zo van zijn partij opnieuw “een echte partij te maken waarbij we opnieuw wat volk kunnen aanwerven”. Maar van het breken van het cordon sanitaire durfde hij toen nog niet te hopen. “Mijn deadline om dat te breken is 2024, de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Voor deze ben ik realistisch.” En toen won Vlaams Belang de verkiezingen en moest hij plots een overwinningsspeech schrijven.

Hij was bij de eerste partijvoorzitters die naar de stembus trok. Terwijl de rest nog zat te ontbijten, stond Tom Van Grieken al in Schoten in het hokje. En het duurde lang. “Ik stem voor elk partijlid ...