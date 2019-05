Theo Francken (N-VA): “We hebben cordon sanitaire nooit ondertekend, hé”

Brussel - N-VA kreeg rake klappen, maar in Vlaams-Brabant wist Francken de schade te beperken, ondanks concurrentie van onder anderen Maggie De Block. Over een mogelijk doorbreken van het cordon sanitaire blaast Francken warm en koud: “Ik heb dat cordon sanitaire niet onderschreven en onze partij ook niet.”

Hoe analyseert u deze verkiezingen?

Theo Francken: “Met gemengde gevoelens, uiteraard. We blijven veruit de grootste partij van Vlaanderen. Persoonlijk ben ik heel tevreden met onze verkiezingsuitslag in Vlaams-Brabant. In tegenstelling tot de rest van Vlaanderen houden we daar Vlaams Belang redelijk af. Ik stel vast dat Dries Van Langenhove bij ons niet de uitslag haalt die andere kandidaten van die partij in de rest van Vlaanderen halen. En daar ben ik persoonlijk blij om. Zeker omdat ik het moest opnemen tegen politieke zwaargewichten als Maggie De Block en Koen Geens. Ik heb mij hard gesmeten in de campagne, en dat heeft duidelijk geloond.”

Voelt het als een persoonlijke revanche op De Block? Ze heeft u hard aangepakt tijdens de campagne.

“Maar neen. Er spelen nu geen revanchegevoelens. Wat tijdens de campagne is gezegd, laat bij mij geen sporen na. Ik kan alleen maar herhalen dat ik meer dan stand houd in Vlaams-Brabant en dat Maggie zwaar verliest, stel ik ook vast. Ik ben de kiezer enorm dankbaar voor de vele stemmen.”

Bent u verrast door de massale winst van Vlaams Belang?

“Maar neen, ik zeg dat al weken. Ze hebben zich duidelijk gemanifesteerd op het thema migratie, ook al zeiden de analisten dat er tijdens deze campagne geen duidelijke thema’s waren. Ik heb duidelijk gemerkt tijdens alle debatten de voorbije weken dat het wel draaide om migratie. Dat men stelt dat wij Vlaams Belang groter hebben gemaakt, is praat van linkse media. Het is een tendens die je overal in Europa ziet.”

Jullie laten een duidelijke opening naar het doorbreken van het cordon sanitaire?

“Kijk: ik heb het cordon sanitaire nooit ondertekend. Wij hebben dat als partij ook nooit gedaan, hé. We zullen wel zien wat de komende dagen brengen. Het komt onze voorzitter toe om daarover te oordelen. Zelf zeg ik daar nu niets over.”