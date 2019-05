Vrouw die 17 dagen spoorloos was in Hawaïaans woud reageert: “Zwaarste dagen uit mijn leven”

Amanda Eller was zeventien dagen spoorloos verdwenen in het Hawaïaanse woud. Nu heeft de yogalerares voor het eerst gereageerd vanop haar ziekenhuisbed sinds ze werd teruggevonden. “De voorbije zeventien dagen waren de zwaarste uit mijn leven.”

Eller raakte zwaar verbrand door de zon, brak na drie dagen haar been toen ze zes meter naar beneden viel in het bos en verloor haar schoenen niet veel later door een plotse overstroming. Ze overleefde door in het hol van een everzwijn te slapen en door motten te eten. Nu heeft de 35-jarige yogalerares voor het eerst sinds haar hachelijk avontuur verteld over hoe ze worstelde om door te gaan in het woud, terwijl ze voortdurend in angst leefde.

LEES OOK.Vermiste vrouw na zestien dagen levend teruggevonden in dichte bossen in Hawaï

“De voorbije zeventien dagen waren de zwaarste uit mijn leven”, zegt ze. “Het was een belangrijke significante spirituele reis waarin ik werd geleid en er waren momenten van totale angst en verlies. Ik wilde opgeven, en waar het op leven en dood neerkwam, moest ik een keuze maken.”

In de video stelt ze dat de verbinding binnen de gemeenschap heersend was en dankt ze de mensen over de hele wereld die er mee voor gezorgd hebben om haar thuis te brengen. Ruim twee weken lang was Eller vermist in het Makawaowoud na een wandeling, tot een helikopter van het reddingsteam haar spotte toen ze zwaaide aan een rivier.

“Ik wou teruggaan naar de weg waar ik vandaan kwam, maar mijn buikgevoel stuurde me een andere richting uit. En ik heb een heel sterk buikgevoel. Dus zei ik, mijn wagen is die kant op en ik ga gewoon door tot ik die bereik. Ik hoorde een stem die zei: als je wil blijven leven, blijf dan gaan. Ik vermagerde zodanig, dat ik echt begon te twijfelen of ik het zou overleven.”