Slotspeeldag in Italië met sensationeel einde: Nainggolan trapt Inter naar Champions League, ook Castagne heeft ticket beet

De slotspeeldag in de Serie A kondigde zich als bijzonder spannend aan aangezien nog enkele vragen moesten worden beantwoord. Wie mocht met landskampioen Juventus en Napoli mee naar de Champions League en wie degradeerde samen met Frosinone en Chievo?

De uitgangspositie was duidelijk: als zowel Inter, Atalanta als Milan hun wedstrijd wonnen, dan zouden zowel Inter als Atalanta naar de Champions League mogen en werd Milan ‘veroordeeld’ tot de Europa League. Aangezien zowel Inter als Atalanta hun slotwedstrijd thuis afwerkten tegen respectievelijk Empoli en Sassuolo terwijl Milan op bezoek moest bij SPAL, lagen de kaarten het gunstigst voor de teams van Radja Nainggolan (Inter) en Timothy Castagne (Atalanta). Inters tegenstander Empoli had echter nog punten nodig om het behoud te vrijwaren.

Milan nam een uitstekende start en leidde al na 23’ met 0-2 met goals van Calhanoglu en Kessie. Atalanta van zijn kant kwam verrassend op achterstand na een overigens prachtige goal van Berardi. Gelukkig voor Castagne en co frommelde Zapata nog voor de pauze de gelijkmaker tegen de touwen. Inter, met Nainggolan in de basis, bleef aan de rust steken op een gelijkspel en viel virtueel uçit de Champions League. Vicari had SPAL tegen Milan wel de aansluitingstreffer bezorgd.

Suspens na de rust

De kentering volgde na de rust. Eerst was er Fares die SPAL naast Milan bracht en bijna gelijktijdig kwamen zowel Inter als Atalanta op voorsprong. De tweede helft was nog geen tien minuten ver of Milan was zijn gunstige uitgangspositie al volledig kwijtgespeeld.

GOAAAL | Keita Balde scoort enkele minuten nadat hij op het veld komt!



#InterEmpoli 🇮🇹

Pasalic duwde even voorbij het uur nog een derde treffer tegen de touwen voor Atalanta zodat alvast Castagne het ticket voor de Champions League voor het grijpen had. Maar ook Milan gaf niet af en kwam via opnieuw Kessie opnieuw op voorsprong (2-3). Hierdoor naderden de rossoneri tot op één luttel punt van hun stadsgenoten.

Kessie trapte Milan virtueel naar de Champions League. Foto: EPA-EFE

Een kwartier voor affluiten leek het mirakel zich te voltrekken voor Milan. Empoli, op dat ogenblik virtueel degraderend, scoorde de gelijkmaker op het veld van Inter waardoor plots niet Inter maar wel Milan naar de Champions League mocht en Empoli het behoud veilig stelde.

Beslissende Nainggolan

Maar lang duurde de vreugde van Milan en Empoli niet. Radja Nainggolan, wie anders, trapte Inter met nog negen minuten te spelen alsnog virtueel naar het kampioenenbal ten nadele van de stadsgenoten. Wat volgde waren nog negen bloedstollende minuten waarin Balde nog rood kreeg en een doelpunt van Brozovic werd afgekeurd.

GOAAL | Pure blijdschap, Inter staat opnieuw op voorsprong dankzij Nainggolan!



Inter is virtueel zeker van een plekje in de Champions League!



#InterEmpoli 🇮🇹

Eindverdict: Atalanta en Inter mogen samen met Juve en Napoli naar de Champions League, Milan plaatst zich voor de Europa League en Roma speelt straks mee in de kwalificaties van de Europa League. Empoli vergezelt Frosinone en Chievo naar de Serie B, Genoa had aan een gelijkspel in en tegen Fiorentina voldoende om het behoud veilig te stellen op basis van… een beter doelsaldo: -18 tegen -19.