Militanten van Vlaams Belang kunnen het bijna zelf niet geloven: “15 jaar gewacht op dit feestje”

“Ik ben 79 jaar en er al zeer lang bij. Ik heb dus veel mindere momenten meegemaakt. Die waarop mensen beschaamd waren om te zeggen dat ze voor ons stemden. Of dat we moesten schrapen om onze lijsten vol te krijgen. Nu zal er veel volk bij ons willen komen. Eerlijk, ik had nooit gehoopt dit nog te mogen meemaken.” Of hoe Annie De Ville uit Lennik perfect samenvatte waarom de militanten van het Vlaams Belang gisteren uit de bol gingen.

Het is twee uur in de namiddag, en al feest bij het Vlaams Belang. Op een kleine militantenbarbecue in Ranst moet partijvoorzitter Tom Van Grieken het enthousiasme temperen. Hij wordt er binnengehaald als een winnaar, terwijl de eerste uitslag nog lang niet binnen is. “How, how”, zegt hij. “Voorzichtig blijven.”

“Al snap ik hun enthousiasme wel”, zegt hij wat later. “Die mensen smachten al sinds 2004 naar een overwinning.”

“Linkse ratten, rol uw matten”

Wat ’s avonds blijkt. Het bier vloeit rijkelijk in Charmehotel Den Berg in Londerzeel waar de partij verzamelen heeft geblazen. Elk kopstuk wordt onthaald met luid applaus en gejuich. Namen worden gescandeerd. “Linkse ratten, rol uw matten” galmt om de zoveel tijd door de zaal door jongeren in witte polo’s die de borst vooruitsteken. En wanneer beelden worden getoond van andere partijen, zingen ze van “het is stil aan de overkant”.

“Ik ben blij dat ik deze mensen een fijne avond kan bezorgen”, zegt Tom Van Grieken. Al had hij zelf niet verwacht dat die avond zó fijn zou zijn. “Ik heb snel mijn overwinningsspeech moeten schrijven. Ik had er geen.” Over het liedje waarop hij de zaal zou betreden, moet hij niet nadenken. Dat heeft zijn Nederlandse vriendin gedaan. “Legendary”, vertelt hij. “Want het wordt legendarisch. Dat is onze boodschap naar de mensen.”

Vroeger Open VLD, nu Vlaams Belang

Het volk hangt aan zijn lippen. Knikkend. Vol bewondering. Jong én oud. Want dat is het Vlaams Belang nu. Een mix van leeftijden. “Tom heeft dat goed bekeken”, zegt Annie De Ville. “Door de jeugd aan te trekken zijn we weer groot geworden.” Die jeugd is alvast makkelijk te herkennen. Bijna kopieën van de voorzitter of van Dries Van Langenhove: kostuumvest, lichtblauw hemd en zeer mondig. De vijftienjarige Maarten Van Liedekerke uit Herzele is een van hen, met naast hem zijn trotse vader Freddy (54). “Ik ben hier omwille van Maarten”, zegt Freddy. “Vanaf zijn elfde is hij al bezig met Vlaams Belang. Vroeger stemde ik voor Open VLD, nu voor Belang. Door hem.”

Maarten knikt. “Sinds vorig jaar ben ik lid van de partij. Waarom? Logisch: ons volk eerst. En de traditionele partijen hebben niets gedaan van wat ze beloofd hebben. Integendeel, ze verhoogden de belastingen. De mensen zijn dat beu.” Freddy glundert. “Nu gaan we vieren. Maar niet te lang, morgen is het school.”