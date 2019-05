Niet alle BV’s even succesvol: sommigen raakten verkozen, anderen stelden teleur

Er stonden heel wat bekende gezichten op de kieslijsten. Van Goedele Liekens tot Siegfried Bracke: wij gingen na of ze verkozen zijn.

Francesco Vanderjeugd Foto: Stefaan Beel

Francesco Vanderjeugd betaalt mogelijk een hoge prijs voor het feit dat hij zijn derde plaats afstond aan partijgenote Mercedes Van Volcem. Zo bluste hij een brandje binnen de partij en hield hij partijgenote Van Volcem aan boord. Maar zij is (voorlopig) verkozen en Vanderjeugd valt uit de boot. Al kan het nog keren, want nog niet alle stemmen zijn geteld.

Seksuologe en tv-gezicht Goedele Liekens (Open VLD) haalt 12.128 voorkeurstemmen in Vlaams-Brabant en komt zeker in het federaal parlement.

Ook ondernemer Christian Leysen, die de Open VLD-lijst trok in Antwerpen, komt met 22.043 voorkeurstemmen in het federaal parlement.

Michael Freilich (N-VA), tot voor kort hoofdredacteur van Joods Actueel, is verkozen met 12.483 stemmen.

Jean-Marie Dedecker (N-VA) is met zijn 29.676 stemmen zoals verwacht n verkozen in de Kamer.

Manuela Van Werde (N-VA) werd verkozen met 9.983 stemmen. De ex-Studio Brussel- en ex-’Vlaanderen Vakantieland’-presentatrice wordt Vlaams parlementslid.

Mark Tijsmans (N-VA), bekend van ‘Flikken’ en ‘Thuis’ op Eén, is niet verkozen in het Vlaams Parlement.

Tine Van Den Brande (Groen), bekend van ‘Witse’, ‘Flikken’ en ‘Windkracht 10’, krijgt wel een zitje.

Walter De Donder raakte niet verkozen Foto: rr

Ex-VTM-journalist Mark Demesmaeker (N-VA) werd niet verkozen en verdwijnt uit het Europees parlement.

Gewezen drummer van Clouseau en manager Bob Savenberg (Open VLD) niet, maar hij is wel eerste opvolger in Vlaams-Brabant.

Ook mountainbiker Filip Meirhaeghe raakte niet verkozen op de Open VLD-lijst voor het Vlaams Parlement in Oost-Vlaanderen.

De burgemeester van Samson, Walter De Donder (CD&V), raakte niet verkozen in de Kamer. Hij haalde 6.953 voorkeurstemmen in Vlaams-Brabant, maar dat was niet voldoende.

Ex-VRT-journalist Veli Yüksel ruilde CD&V voor Open VLD in Oost-Vlaanderen en moest daar de vierde zetel voor de liberalen veiligstellen. Helaas voor hem raakte hij met 5.829 stemmen niet verkozen. Ook Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) raakte verrassend genoeg niet meer verkozen.