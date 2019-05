De Wever moet kiezen tussen CD&V of SP.A: N-VA-voorzitter neemt vandaag initiatief voor Vlaamse regering

De Vlaamse regeringsvorming leek een wandeling in het park te worden, in vergelijking met de federale puzzel. Maar de kiezer heeft de kaarten ook op Vlaams ­niveau moeilijk geschud. Voorlopig is er nog maar één zekerheid: kandidaat-minister-president Bart De Wever neemt vandaag het initiatief om een regering te vormen. Welke regering dat wordt, is nog zeer onzeker.