Voor alles een eerste keer, ook verliezen: N-VA twijfelt tussen vieren en zuchten

Ze zijn het niet gewoon, maar N-VA heeft de ver­kiezingen verloren. Ondanks een verlies van 16 zetels blijven Bart De Wever en co. “met kop en schouders” de grootste partij van Vlaanderen, maar ze voelen wel de hete adem van Vlaams ­Belang in de nek. “Dit is een dreun. We hebben bestuurd en de problemen zo goed als mogelijk aangepakt, maar de mensen zijn duidelijk boos.”