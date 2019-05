Retourfraude neemt toe: klanten sturen nu namaak van peperdure handtassen terug

Het komt steeds vaker voor: klanten kopen online een (peper)dure handtas, beslissen zogezegd om die toch niet te kopen en sturen een namaakexemplaar terug. Althans in het Verenigd Koninkrijk, zo meldt het Britse modevakblad The Business of Fasion. En in de Verenigde Staten verloopt volgens de National Retail Federation naar schatting 8,2 procent van alle retourzendingen niet correct – al gaat het daarbij uiteraard vaak niet om dergelijke verregaande fraude.

Omdat die namaak vaak dermate goed is geproduceerd, doen meer en meer winkels een beroep op gespecialiseerde software om echt van vals te onderscheiden. Selfridges bijvoorbeeld, een keten van warenhuizen, gebruikt de diensten van softwarebedrijf Entrupy: dat maakt detailfoto’s van het product dat de deur uitgaat én het product dat terugkeert en vergelijkt die op basis van criteria die niet met het blote oog zijn waar te nemen. De regels rond retourneren verstrengen, zien veel bedrijven niet zitten. Onder meer Asos deed dat onlangs, maar zag daardoor klanten afhaken. (bpr)