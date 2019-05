Troostende knuffels

Alles zijn ze kwijt in Jefferson City, hun hele hebben en houden. En toch houdt de 9-jarige Keely Frank haar dierbaarste bezit vast: haar lievelingsknuffels. De hoofdstad van de Amerikaanse staat Missouri kreeg vorige week een van de zwaarste tornado’s ooit over zich: met windsnelheden tot 260 kilometer per uur. Voorwerpen werden tot vier kilometer in de lucht gekatapulteerd en er vielen drie doden. Ook een opberghok van de grootouders van Keely bezweek onder de immense kracht van het natuurgeweld, maar onder het puin vonden ze toch haar knuffels terug. (jdg)