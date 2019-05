In het Wolong Nationaal Park – het belangrijkste pandareservaat in China – is volgens het Chinese staatspersagentschap Xinhua een uiterst zeldzame witte panda gespot. De panda is midden april al op camera vastgelegd, toen hij door het bos stapte. Het dier heeft geen zwarte vlekken op zijn lichaam en zijn ogen lijken rood te zijn. “Afgaande op de foto’s gaat het om een albino van ongeveer één of twee jaar oud”, zegt Li Sheng, een onderzoeker aan de universiteit van Peking. Het is uitzonderlijk dat een albino panda in het wild wordt gespot, al maakt zijn witte kleur dat een tikkeltje makkelijker. (jvde)