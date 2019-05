Duitsland raadt Joden af om overal keppel te dragen

Een speciale gezant van de regering heeft Joden in Duitsland afgeraden om nog met een keppeltje op straat te gaan. Volgens Felix Klein is het aantal inbreuken tegen antisemitisme flink toegenomen, door de verruwing van de maatschappij. Vooral via het internet en sociale media zijn de misdrijven flink in aantal gestegen.

Behalve deze ‘tip’ voor Joden zelf, vindt Klein ook dat agenten beter moeten worden opgeleid in het herkennen van antisemitisme. Agenten zijn volgens hem te onzeker over hoe ze in zo’n geval moeten optreden. “Ze weten vaak niet wat wel en niet mag en of iets strafbaar is. Ook het onderwijs en gerecht moeten beter opgeleid worden.”

Ook in ons land zijn de klachten rond antisemitisme gestegen: in 2018 waren dat er volgens Unia al 101. (jdg)