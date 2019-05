Separatisten Puigdemont en Junqueras verkozen in Spanje

De Spaanse socialisten hebben de Europese verkiezingen in eigen land gewonnen. Wat Madrid zal aanvangen met Carles Puigdemont en Oriol Junqueras is voer voor debat: de twee leiders van de Catalaanse onafhankelijksbeweging raakten verkozen, maar gezien hun situatie is het niet bepaald duidelijk of ze ook zullen kunnen zetelen.

Premier Pedro Sanchez won een maand na de vervroegde nationale parlementsverkiezingen nu ook de stembusgang voor Europa. Met 85 procent van de stemmen geteld, vlagt hij af op 32,9 procent, goed voor 20 van de 54 Spaanse zetels. De conservatieve Partido Popular volgt met 20 procent of twaalf zetels op ruime afstand. In tegenstelling tot andere Europese landen is er zo geen opvallende opmars van eurosceptici en doen de socialisten het goed. Het extreemrechtse Vox behaalt zowat 6 procent en zou daarmee drie zetels halen. Een maand geleden haalde de partij nog 10 procent.

Lijsttrekker Carles Puigdemont haalt met zijn ‘Lliures per Europa’ (Junts) 4,6 procent van de stemmen of twee zetels. Al is het maar de vraag of de in België in ballingschap levende Catalaanse leider effectief zal kunnen zetelen. Volgens bronnen in het Europees parlement kan zijn verkiezing pas gevalideerd worden nadat hij in persoon de eed aflegt voor de Spaanse kiescommissie. Maar zodra de man voet aan grond zet in Spanje, zou hij gearresteerd worden, al wijst hij zelf op de parlementaire onschendbaarheid.

Ook Oriol Junqueras van de linkse Catalaanse nationalisten (ERC) kreeg een mandaat van de kiezer. Zijn alliantie Ahora Repúblicas, met regionalistische partijen uit ook het Baskenland en Gallicië, behaalt 5,7 procent of drie zitjes. Junqeras zit sinds het onafhankelijkheidsreferendum van eind 2017 in een Spaanse cel.