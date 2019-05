Aardbeving Peru eist dodelijk slachtoffer: rotsblok valt op man die ligt te slapen

De aardbeving met een magnitude van 8 die zondagmorgen Peru heeft getroffen, heeft aan iemand het leven gekost en heeft nog eens 26 mensen verwond. Dat heeft de Civiele Bescherming bekendgemaakt.

De beving vond om 2.41 uur lokale tijd plaats, op zo’n 70 kilometer ten noordoosten van Lagunas, een stad met ongeveer 12.000 inwoners in het noorden van Peru. Volgens het Amerikaanse geologische instituut USGS was het een aardbeving met een magnitude van 8.

In het district Hurarango in de regio Cajamarca kwam een 48-jarige man om toen een rotsblok op zijn woning terechtkwam terwijl hij sliep.

De beving werd in verscheidene regio’s in het noorden en midden van het land gevoeld, onder meer in de hoofdstad.

