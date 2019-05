CLUBNIEUWS. Antwerp met transferzorgen Europa in, AA Gent duwt door voor rechtsachter

Met Antwerp - Charleroi viel zondag het doek definitief over de Jupiler Pro League. De Great Old pakte het laatste Europese ticket, maar trekt toch met transferzorgen Europa in. Bij Charleroi vrezen ze dan weer dat ze hun coach Mazzu na zes seizoenen finaal gaan kwijtspelen.

ANTWERP. Met transferzorgen Europa in

Voor het eerst in 22 jaar mag Antwerp Europa in, voorlopig wel met de nodige transferzorgen. Zo is er onduidelijkheid rond Dieumerci Mbokani. De topschutter is einde contract en kondigde zijn afscheid aan, maar volgens het bestuur is dat een spelletje. “Er is nog kans dat hij blijft”, aldus sportief raadgever Sven Jaecques. Dan is er Sinan Bolat, die op interesse kan rekenen van het Spaanse Leganes en Valladolid, Turkse topclubs en nu ook… Standard, de club waar hij al vijf jaar speelde en de titel pakte.

Maar zelf was Bolat vooral geïrriteerd over het feit dat zijn werkgever al bij Moeskroen naar Jean Butez informeerde “Het is aan het bestuur nu, want ik lees al over andere keepers. Ik heb liever dat de club eerlijk met me is, ik verdien duidelijkheid. Ik heb genoeg opties, maar zonder duidelijkheid is het lastig.” Tot slot: wat met de coach, Laszlo Bölöni? Er is zijn verzuurde band met enkele spelers, maar het Europees ticket spreekt dan weer in zijn voordeel. Jaecques zegt dit: “Garanties kan ik niet geven, maar ik verwacht dat Bölöni hier volgend seizoen nog op de bank zit.” Coach en bestuur gaan nu met elkaar aan tafel.

CHARLEROI. Bayat: “Ik ga Mazzu niet aan een paal vastbinden”

Blijft hij of vertrekt hij? Niet alleen Dieumerci Mbokani roept die vraag op. Ook de toekomst van Charleroi-trainer Felice Mazzu is gehuld in het duister. “We weten dat er clubs geïnteresseerd zijn. We hadden gevraagd dat ze ons met rust zouden laten, maar vanaf nu kunnen die spreken met Felice”, zegt Mehdi Bayat, algemeen directeur van Charleroi. “Op voorwaarde dat ik op de hoogte word gehouden. Felice ligt onder contract (voor onbepaalde duur, nvdr.) en ik heb zin om met hem te blijven werken. Maar daarvoor moet iedereen die goesting hebben. Dat hij die niet heeft? Al sinds zijn tweede seizoen hier zegt iedereen me dat hij ons zal verlaten. Feit is dat ik hem niet aan een paal ga vastbinden als een andere club hem meer interesseert.”

Mazzu zelf bleef achteraf opvallend vaag over zijn plannen, net omdat het een publiek geheim is dat hij na zes seizoenen in het Zwarte Land hogerop wil. Met name bij Genk behoort hij tot het kransje kandidaat-opvolgers voor Philippe Clement, net als Bernd Storck. “Maar ik lees al zes jaar dat ik in beeld ben bij AA Gent en Genk. Kijk, nu ga ik even alles op een rijtje zetten en maandag ga ik met Mehdi praten.”

AA GENT. Buffalo’s duwen door voor Castro-Montes

AA Gent wil de ­polyvalente en ­offensief ingestelde rechtsachter ­Alessio Castro-Montes binnen­halen. De club heeft al een persoonlijk akkoord met de ­22-jarige Belg met Spaanse roots, nu onderhandelen ze volop met zijn club Eupen. Op club­niveau is er nog een kloof tussen wat Eupen vraagt (zo’n 2 miljoen euro) en Gent biedt, maar Castro-Montes heeft nog slechts één jaar contract. AA Gent heeft op de rechtsachter geen alternatief voor Souquet en had ook Vojvoda van Moeskroen op het oog, maar die koos voor Standard. Dat Castro-Montes ook op andere posities uit de voeten kan (hoger op het veld en op links) is een grote troef.

Castro-Montes werd opgeleid bij Anderlecht en voetbalde ook twee jaar bij STVV, waar hij bevriend raakte met huidige Gent-speler Roman ­Bezus.

CLUB BRUGGE. 18-jarige belofte gepromoveerd tot derde doelman

Het is Club Brugge menens om onder Philippe Clement de jeugd een kans te geven. De pas achttien jaar geworden beloftendoelman Nick Shinton (foto) wordt gepromoveerd tot derde doelman. De Aalstenaar met de Engelse naam werd drie jaar geleden weggehaald uit de keepersschool van Genk en neemt de plaats in van Karlo Letica of Guillaume Hubert. Minstens één van die twee zal Club Brugge verlaten.

Het is uitkijken of Clement met Ethan Horvath door wil als eerste doelman of dat er nog een eerste keeper wordt aangetrokken. Ook over wie de keeperstrainer wordt, bestaat nog geen duidelijkheid. Club is nog steeds van plan Gert Verheyen als assistent van Clement aan te stellen.