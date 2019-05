Siegfried Bracke (N-VA) niet verkozen, Francesco Vanderjeugd (Open VLD) slachtoffer van zijn ‘grootse daad’

Voor heel wat bekende politici is het vanmorgen pijnlijk ontwaken. Na het tellen van alle stemmen zullen zij er in de komende legislatuur niet bij zijn. Onder meer voor Siegfried Bracke wordt het een politiek afscheid in mineur. Ook Francesco Vanderjeugd, Open VLD-burgemeester in Staden, verdwijnt na een felle interne strijd uit het Vlaams Parlement.

Uittredend kamervoorzitter Siegfried Bracke duwde de N-VA-lijst voor de Kamer in Oost-Vlaanderen. Hij behaalde vanop die laatste plaats 13.085 stemmen, goed voor de vierde score op de lijst van zijn partij, maar niet goed genoeg voor een terugkeer naar de Kamer. Bracke had gehoopt om vanop de laatste plaats toch nog te kunnen ‘springen’ en één van de vijf Oost-Vlaamse zetels voor N-VA binnen te halen, maar struikelt over de slechte score van zijn partij. Hij en mag nu meer dan waarschijnlijk een kruis maken over zijn nationale politieke carrière.

Bij Open VLD had Francesco Vanderjeugd, de populaire kapper-burgemeester van Staden, zich de verkiezingen allicht ook anders voorgesteld. Na interne partijstrubbelingen bij de lijstvorming in West-Vlaanderen had Vanderjeugd, die aanvankelijk derde op de lijst stond, zijn plaats afgestaan aan Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem. Een daad van opoffering die hem heel wat respect opleverde, maar nu zuur opbreekt. Vanderjeugd probeerde vanop de vierde plaats nog over Van Volcem te springen. Hij haalde ook een pak meer voorkeurstemmen dan Van Volcem (18.460 vs 13.074). En lange tijd was het een nek-aan-nekrace tussen beide. Maar toen de stemmen definitief geteld waren, bleek dat hij nipt te kort kwam. Van Volcem behoudt haar zitje, Vanderjeugd zal zich tevreden moeten stellen met de burgemeesterssjerp in Staden.

Bekende gezichten verdwijnen

Wouter Vanbesien slaagde er niet in om een plaatsje te bemachtigen Foto: Photo News

De opvallend goede score van Vlaams Belang zorgt ervoor dat er in alle provincies en over alle lijsten heen heel wat bekende gezichten verdwijnen uit de parlementen. Zo slaagde Rik Daems (Open VLD) er ondanks een opmerkelijke campagne niet in om zich vanop een lijstduwersplaats in Vlaams-Brabant opnieuw te verzekeren van een plaats in het Vlaams Parlement. Ook Jo De Ro, onderwijsspecialist van Open VLD, verdwijnt van het nationale toneel. Net zoals partijgenoten Veli Yüksel en Nele Lijnen.

Bij Groen verdwijnt Bart Staes uit het Europees Parlement: de partij blijft steken op één Europese zetel, en die gaat naar lijsttrekker Petra De Sutter. Wouter Vanbesien slaagde er in Antwerpen niet in om vanop de lijstduwerplaats een plaatsje te bemachtigen in het Vlaams Parlement. De gewezen voorzitter van Groen greep bij de gemeenteraadsverkiezingen naast de verhoopte burgemeesterssjerp in Antwerpen en kan nu ook niet rekenen op een nationaal mandaat. Hij zetelt voorlopig alleen nog in de Antwerpse gemeenteraad.

Bij SP.A kon dat andere Antwerpse kopstuk, Jinnih Beels, zich vanop eenzelfde lijstduwersplaats, ook niet doorzetten voor een plaatsje in het Vlaams Parlement. Beels blijft wel schepen in Antwerpen én claimde gisteren alvast de burgemeesterssjerp, mocht Bart De Wever Vlaams minister-president worden.

LEES OOK. Jinnih Beels (SP.A) aast op Antwerpse burgemeesterssjerp, Bart De Wever (N-VA) niet onder de indruk: “Dat mag ze vergeten”

Bij N-VA verdwijnt naast Siegfried Bracke ook Ludo Van Campenhout uit de nationale politiek én verliest ex-VTM-journalist Mark Demesmaeker zijn zitje in het Europees Parlement. Bij CD&V raakte onder meer Ward Kennes niet verkozen.