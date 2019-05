De stemmen zijn geteld, maar wat nu? Wachten op de koning, De Wever en Di Rupo

Alle stemmen zijn geteld, de zetels zijn toegewezen. Maar hoe moet het nu verder? Federaal ligt het initiatief bij de koning, die na uittredend premier Michel straks al de eerste partijvoorzitters ontvangt. In Vlaanderen is het wachten op Bart De Wever, die als voorzitter van de grootste partij het initiatief mag nemen.

De vorming van een federale regering wordt geen gemakkelijke klus: het politieke landschap is verdeelder dan ooit, dus zijn de opties beperkt. Om een federale regering op de been te brengen, is het wachten op het initiatief van koning Filip. Hij mag straks traditioneel een informatieronde houden, om vervolgens een informateur en later een formateur aan te duiden. Die moet in opdracht van de koning een nieuwe regering op de been brengen.

Federaal: de koning ontvangt partijvoorzitters

Uittredend premier Charles Michel, ook voorzitter van de MR, mocht zoals de traditie het wil maandagmiddag al als eerste bij de koning op de koffie. Later de dag volgen ook nog andere partijvoorzitters. Op basis van die gesprekken stuurt de koning dan een informateur het veld in. Er wachten koning Filip nog enkele lastige dagen. Dat we donderdag Hemelvaart vieren, helpt ook al niet. Want het ligt niet in de traditie van Laken om op een feestdag gewoon verder te werken.

LEES OOK. Een federale regering vormen wordt een huzarenstuk: “Sire, veel succes”

Wie de informateur wordt, is nog afwachten. Ondanks het verlies blijft N-VA de grootste partij in de Kamer met 25 zetels, gevolgd door PS (20) en Vlaams Belang (18). De grootste familie zijn de socialisten: PS en SP.A hebben samen 29 zetels. De MR van uittredend premier Michel heeft 14 zetels, samen met de 12 voor Open VLD is de liberale familie dus ‘maar’ goed voor 26 stuks.

Vlaanderen: De Wever praat met iedereen

In Vlaanderen, Brussel en Wallonië wil de traditie dat de grootste partij het initiatief neemt. In Vlaanderen is Bart De Wever aan zet. Ondanks fors verlies van acht zetels, blijft zijn partij in het Vlaams Parlement afgetekend de grootste met 35 zetels op 124.

LEES OOK. Welke coalities zijn mogelijk? Aan Vlaamse zijde is N-VA van Bart De Wever onmisbaar, op federaal niveau niet

De Wever liet zondagavond al verstaan dat hij met alle Vlaamse partijen rond de tafel gaat zitten, ook Vlaams Belang en PVDA. “Als grootste partij zullen wij initiatief nemen om alle Vlaamse partijen uit te nodigen, want Vlaanderen heeft een krachtige regering nodig. De winnaar en de kiezers verdienen respect. Ik zal snel praten met Tom Van Grieken en wil van hem horen waar hij met zijn partij naartoe wilt.” Wellicht begint De Wever vandaag al met de eerste verkennende gesprekken.

Brussel en Wallonië: de PS aan zet

In Wallonië heeft Elio Di Rupo zondagavond het initiatiefrecht al opgeëist, ook in Brussel is zijn partij aan zet. De PS liet al weten dat het woensdag vertegenwoordigers van andere partijen ontvangt voor inleidende gesprekken voor de vorming van een Brusselse regering.