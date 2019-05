LIVE Propere Handen. Legt advocaat van makelaar Mortelmans een "bom onder het dossier"?

Maandag en dinsdag worden voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in Schaarbeek de slotpleidooien gehouden van de vijftien beklaagden en de zes tussenkomende partijen. Maandag krijgen de tussenkomende partijen het woord. Advocaten Thomas Gillis (Beerschot Wilrijk) en Walter Van Steenbrugge (Lokeren) zullen enkele persoonlijke aanvallen counteren. Tubeke zal maar al te graag de opening die bondsprocureur Wagner liet in zijn vordering tegen KV Mechelen benadrukken. Maandagnamiddag is het dan weer de beurt aan de spelersmakelaars: Dejan Veljkovic, Walter Mortelmans, Thomas Troch en Evert Maeschalck. Mortelmans’ advocaat Hugo Vandenberghe liet zaterdag alvast uitschijnen dat ze een “bom onder het dossier” zullen leggen. Het is niet meteen duidelijk welk trucje hij uit uit zijn mouwen schudt.