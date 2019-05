Bart De Wever sluit samenwerking met Vlaams Belang niet uit

Bart De Wever sluit een samenwerking met het Vlaams Belang niet uit. Dat heeft de N-VA voorzitter maandagochtend gezegd tijdens een extra journaal van VTM Nieuws. “We volgen een logische volgorde en zullen met iedereen praten”, zei hij. Ook met Tom Van Grieken zal hij het gesprek aangaan.

“Ik heb geslapen als een baby: een uur slapen, wakker worden, wenen, een uur slapen, wakker worden, wenen en zo tot ’s ochtends”, vertelde Bart De Wever bij VTM Nieuws. Hoewel N-VA over heel Vlaanderen verliezen lijdt, is De Wever nog steeds kopstuk van de grootste partij en aan zet als formateur van de Vlaamse regering. “Ik begin met de collega’s te bellen”, zegt hij maandagochtend. “Iedereen heeft partijbureau vanochtend, dus ik ga voor de middag niet beginnen te bellen. Maar daarna kijken we wanneer we kunnen afspreken. We volgen een logische volgorde en zullen met iedereen praten.”

Samenwerken met Vlaams Belang

De Wever sluit een regering met Vlaams Belang niet op voorhand uit. “Ik zal ook hem contacteren, ik weet niet wat zijn plannen zijn. Hij heeft een heel groot mandaat gekregen, waarvoor proficiat. Maar welke koers gaat hij nu nemen? Dat wil ik weten.” Volgens De Wever heeft de kiezer klare taal gesproken. “Ze zijn de tweede partij van Vlaanderen, dat is wel heel duidelijk. Maar het hangt er vanaf wat ze op tafel leggen. Ik sluit op dit moment helemaal niks uit.”

Ook de Zweedse coalitie heeft klappen gekregen, beseft De Wever: “Ik kan moeilijk overgaan tot de orde van de dag, ook niet intern. In het verleden hebben we dat te veel gedaan.”

Niet met links

De Wever gaat ook praten met linkse partijen, maar er niet mee besturen. “Wallonië is naar links gegaan, linkser dan ooit. Het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië is nog nooit zo groot geweest. Wallonië wil naar links, dat ze naar links gaan, Vlaanderen wil dit niet. En ik ga ook niet besturen met linkse partijen na deze uitslag”, zei hij bij Radio 1. “Hoe moet ik samenwerken met mensen die ons voor halve nazi’s verslijten?”