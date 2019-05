Veroordeelde Australische kardinaal Pell gaat niet in beroep tegen zijn straf

Veroordeeld en gevangengezet voor seksueel misbruik van kinderen gaat de Australische kardinaal George Pell niet in beroep tegen zijn straf als hij een beroep tegen zijn veroordeling verliest. Dit heeft het Australische persbureau AAP maandag bericht.

De 77-jarige vroegere schatbewaarder van het Vaticaan en ooit naaste adviseur van paus Franciscus kreeg in maart een maximum van zes jaar cel nadat een jury hem in december schuldig had bevonden aan seksueel misbruik van twee koorknapen in een kathedraal in Melbourne in het midden van de jaren zestig.

Zijn advocaten hebben verzocht in beroep te gaan tegen de schuldigverklaring. Een rechtbank in Melbourne zal zich volgende week daarover buigen. Pell gaat wel niet in beroep tegen zijn straf, aldus AAP.

Zijn advocaten zijn er op uit dat de schuldigverklaring teniet wordt gedaan of dat er een nieuw proces moet komen. Eén van de drie redenen die zij aanvoeren is dat er sprake is van een “fundamentele onregelmatigheid” in de rechtsgang.

Indien de rechters op 5 juni ermee instemmen dat de kardinaal in beroep gaat, komt dit twee dagen later voor.

Het Vaticaan heeft een eigen onderzoek gestart naar Pell.