Blunder van formaat: niet speler, maar scheidsrechter scoort doelpunt tijdens voetbalmatch

De Nederlandse scheidsrechter Maurice Paahuis heeft zaterdag per ongeluk een doelpunt gescoord tijdens een voetbalwedstrijd in de vierde divisie. Toen Hoek-speler Rik Impens de bal trapte naar de goal, botste het terug waardoor Paahuis het per ongeluk een tik gaf. De bal belandde in doel waardoor thuisploeg Harkemase Boys verloor met 4-2. Op het officiële scorebord werd Impens aangeduid als doelpuntmaker.