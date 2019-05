Hoe deden de witte konijnen het in de verkiezingen?

Naar goede gewoonte hadden kiezers zondag weer de mogelijkheid om hun stem aan enkele witte konijnen te geven. Die boekten bij de stembusgang geen onverdeeld succes.

Open VLD vulde zijn lijsten met de meeste bv’s. Federaal schoven de liberalen Goedele Liekens (seksuologe) en Lien Degol (styliste) naar voren, Vlaams Sihame El Kaouakibi (sociaal onderneemster) en Pedro Brugada (cardioloog) en Europees Lynn Wesenbeek (presentatrice), Alicja Gescinska (filosofe) en Neelie Kroes (Nederlandse oud-Eurocommissaris).

Lynn Wesenbeek Foto: frederik beyens

Van hen stonden met name Liekens (derde plaats op de Kamerlijst in Vlaams-Brabant), El Kaouakibi (tweede plaats op de Vlaamse lijst in Antwerpen) en Gescinska (derde plaats op de Europese lijst) op een verkiesbare plaats. Enkel Gescinka kon haar plaats niet verzilveren.

Ook Groen pakte zondag uit met enkele opvallende kandidaten. De voormalige Vilvoordse deradicaliseringsambtenaar Jessika Soors, die de Kamerlijst voor Vlaams-Brabant trok, slaagde er net als de voormalig directeur bij Natuurpunt Chris Steenwegen (tweede op de Vlaamse lijst in Vlaams-Brabant) en directeur bij cultuurhuis De Warande in Turnhout Staf Pelckmans (derde op de Vlaamse lijst in Antwerpen) in om verkozen te raken. De vroegere 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe (Kamerlijst in Antwerpen) en stamcelbiologe Catherine Verfaillie (Europese lijst) grepen naast een zetel.

N-VA stuurde de witte konijnen Darya Safai (derde op Kamerlijst in Vlaams-Brabant), Assita Kanko (tweede plaats op de Europese lijst) en Jean-Marie Dedecker (lijstduwer op de Kamerlijst in West-Vlaanderen) in het veld. Alle drie raakten ze verkozen, net als het witte konijn van Vlaams Belang: de omstreden oprichter van de extreemrechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden, Dries Van Langenhove (lijsttrekker van Kamerlijst in Vlaams-Brabant).

LEES OOK. Kiesbureau ontruimd voor Dries Van Langenhove (Vlaams Belang)

Op de lijst van one.brussels (sp.a) voor het Brusselse parlement greep journaliste Hilde Sabbe net naast een zetel. Op de Vlaamse lijst van PVDA in Antwerpen stond actrice Mitta Van der Maat op een onverkiesbare 24ste plaats. Als lijsttrekster van de tweetalige federale lijst van de extreemlinkse partij in Brussel veroverde de vroegere ACV-vakbondsvrouw Maria Vindevoghel wel een zetel.