Vijf mensen geëvacueerd bij brand in Brussel

Brussel - De Brusselse brandweer heeft afgelopen nacht vijf mensen moeten evacueren uit een brandend gebouw. Geen van hen raakte gewond en drie van de vijf bewoners konden na afloop van de bluswerken terugkeren naar hun flat. Dat meldt de Brusselse brandweer maandagvoormiddag.

De brandweer werd afgelopen nacht rond 03.00 uur opgeroepen voor een brand aan de Leuvenseweg. Ter plaatse bleek het vuur te woeden in een bar op de gelijkvloerse verdieping van een gebouw met drie verdiepingen. Op de eerste verdieping was één persoon aanwezig, op de tweede twee en op de derde ook twee. Die mensen werden met twee luchtladders geëvacueerd en bleven ongedeerd.

De brandweer kon intussen de bar betreden via een zijdeur in de traphal. In die deur plaatsten de brandweerlui meteen een zogenaamde ‘smoke-stopper’, een toestel dat vermeed dat de rook zich zou verspreiden doorheen het gebouw. “Het vuur was snel onder controle, maar de bar is wel beschadigd en zal minstens voorlopig niet kunnen openen”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Het gebouw werd nadien geventileerd en nadat we de flats hadden gecontroleerd op de aanwezigheid van CO, konden de meeste bewoners naar hun flat terugkeren. Enkel de bewoners van de tweede verdieping kregen elders onderdak. Daar was bij de evacuatie een raam beschadigd. De elektriciteit in de bar werd ook uitgeschakeld.”

Over de juiste oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.