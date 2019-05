Amerikaans fenomeen om wijn te maken in stad voor het eerst in ons land

Brussel - Van bierbrouwerijen wordt er niet meer opgekeken in de Belgische steden, maar in Brussel vestigt zich nu de eerste Belgische stedelijke wijnmakerij, genaamd Gudule Winery Brussels. Een wijngaard is er niet, want de druiven worden allemaal ingekocht.

Het fenomeen van de “urban winery” komt overgevlogen uit Amerika, waar het in de jaren zestig ontstond. Intussen is het booming business in Europa, want na Londen, Parijs en Amsterdam heeft nu ook de hoofdstad van Europa er eentje.

De sterke man achter het project is ondernemer Thierry Lejeune. Na twintig jaar van investeringen in de grafische sector, gaat hij nu zijn passie voor wijn combineren met het ondernemerschap. Een wijngaard is er niet en dat betekent dat hij zijn druiven inkoopt bij partner-wijnbouwers. Om de verbinding met de hoofdstad te versterken koos hij voor de naam Gudule Winery Brussels. Een verwijzing naar Goedele, de beschermheilige van Brussel.

De wijnen van Gudule zijn volledig biologisch en na een eerste jaargang met vijftien ton druiven van elf verschillende druivensoorten zijn de eerste wijnen klaar. Er zijn vijf verschillende cuvees met eigenzinnige namen: “Afterwork en Terrasse” (wit), “Après-midi au Parc” (rosé), “Retour du Marché” (rood), “Dîner en Ville” (rood) en “Soirée à l’Opéra” (wit).

Op termijn verwacht Gudule Winery Brussels jaarlijks 30.000 flessen te produceren en wil het met statiegeld werken. De distributie zal zeer lokaal blijven via biowinkels, restaurants en wijnhandels. Particulieren kunnen rechtstreeks in de wijnmakerij terecht. Gudule Winery Brussels is gevestigd in Greenbizz Brussels.