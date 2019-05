Hond sterft na eten van koekjes die op tafel stonden, baasje waarschuwt andere dierenliefhebbers

Duizenden euro’s heeft ze uitgeven aan dierenartsen en een opname in een dierenkliniek. Maar het heeft de hond van Kate Chackfield uit Acton, West-Londen, niet meer kunnen reden. Ruby, een Hongaarse Rizsla, stierf door een vergiftiging veroorzaakt door een zoetstof die onder meer in koekjes zit. Normaal kreeg de hond die niet, maar hij pikte er twee van tafel. Kort nadien werd het dier ernstig ziek.

Binnen de 36 uur na het eten van twee brownies begon Ruby over te geven en kreeg de hond hevige diarree. De anders zo actieve jachthond werd ook plots lusteloos. Een dierenarts legde hem aan een infuus, maar het ging van kwaad naar erger. Leverfalen, was de conclusie in de dierenkliniek waar hij naartoe werd gebracht.

Het 7-jarige dier stierf uiteindelijk. Kate wil met haar getuigenis nu andere dierenliefhebbers waarschuwen voor de gevaren. “Want we geven allemaal onze hond wel eens een koekje om hem te belonen”, zegt ze.

Kate had de brownies zelf gemaakt. Niet met suiker, omdat dat slecht is, maar met Xylito, een suikervervanger. Zonder de gevaren te beseffen.

Dierenartsen waarschuwen dat xylitol een heel ander effect heeft op honden dan op mensen en dat de suikervervanger giftig is voor dieren. Voor menselijke consumptie is er niet echt een gevaar.