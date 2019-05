TRANSFERGERUCHTEN. Man City springt mee in de dans voor Tielemans, strijd om verdediger van Juventus

De transfercarrousel draait alweer op volle toeren. Wil u graag een rondje meerijden op de mallemolen van de internationale spelershandel? Stap maar op voor een ritje langs de belangrijkste transfergeruchten van de dag.

Volgens The Sun mengt Manchester City zich nu ook in de race om de handtekening van Youri Tielemans. De 22-jarige Rode Duivel heeft indruk gemaakt tijdens zijn uitleenbeurt van een half jaar bij Leicester City. The Foxes willen Tielemans graag definitief weghalen bij moederclub Monaco, maar ook Man City-trainer Pep Guardiola lijkt gecharmeerd door onze landgenoot. Zo zou Tielemans veel punten gescoord hebben bij de Spaanse topcoach tijdens de moeizame zege van City op het veld van Leicester City. The Sun weet dat Manchester City contact heeft opgenomen met de makelaars van Tielemans. Een middenveld De Bruyne - Tielemans bij City? Het zou kunnen. Monaco wil wel minstens 46 miljoen euro voor zijn goudhaantje.

Een mogelijk transfer van Youri Tielemans is niet de enige bekommernis van Manchester City op dit moment. De Engelse landskampioen zou volgens het Italiaanse Tuttosport samen met stadsrivaal Manchester United strijden om rechtsback Joao Cancelo. De Portugese verdediger zou 60 miljoen euro moeten kosten, hoewel hij niet helemaal incontournable is bij Juventus. Bij de Oude Dame wachten ze het eerst het oordeel van de nieuwe coach af, vooraleer ze een beslissing nemen over Joao Cancelo.

PSG-trainer Thomas Tuchel liet zondag aan Sky Sports weten dat hij niet kan beloven dat zijn sterspelers Neymar en Mbappé volgend seizoen nog in Parijs zullen rondlopen. “Uiteraard hoop ik dat ze blijven, maar ik kan dat niet garanderen. Dat zou naïef zijn.” De Franse landskampioen zou volgens Le Parisien dan weer een verrassende move overwegen om Liverpool-speler James Milner binnen te halen. De 33-jarige middenvelder is volgend seizoen einde contract bij The Reds.

PSG heeft volgens de Times ook geprobeerd om aandelen te verwerven in de Engelse tweedeklasser Leeds, maar Andrea Radrizzani - de eigenaar van de Engelse traditieclub - heeft de steenrijke PSG-bazen wandelen gestuurd.

Newcastle, een andere roemrijke naam uit het Engels voetbal, zou dan weer wel van eigenaar gaan veranderen. The Sun weet dat Newcastle-eigenaar Mike Ashley zijn club zou verkocht hebben aan Sheikh Khaled bin Zayed Al Nehayan, een miljardair uit Dubai en de neef van Manchester City-baas Sheikh Mansour. Prijskaartje: 400 miljoen euro.

Na Robben en Ribéry mag ook Jerome Boateng opzouten bij Bayern München. Dat heeft voorzitter Uli Hoeness volgens Bild laten weten aan de 30-jarige verdediger.

Bij Real Madrid mag boegbeeld Sergio Ramos dan weer onder geen beding vertrekken. Dat liet trainer Zinedine Zidane volgens Marca zeer duidelijk gemaakt. Het 33-jarige slot op de deur staat in de belangstelling van Liverpool, Manchester United en enkele teams in China.

L’Equipe schrijft maandag dat André Villas-Boas de nieuwe trainer van Olympique Marseille zal worden. De Portugese ex-coach van onder meer Porto, Chelsea, Inter, Tottenham en Zenit zal er puin moeten ruimen na een ontgoochelende vijfde plaats in de Ligue 1, op 30 punten achterstand van PSG. Coach Rudi Garcia gaf vorige week al te kennen dat hij opstapte bij de Zuid-Franse club.

De Franse pocketdribbelaar Mathieu Valbuena verlaat tot slot Fenerbahçe en zal een contract tekenen bij het Griekse Olympiakos. Valbuena is al in Athene gearriveerd.